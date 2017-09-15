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Медведев: качество услуг "Почты России" должно совершенствоваться

Экономика и бизнес
15 сентября, 10:26 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 15, сентября. /ТАСС

Премьер-министр выразил надежду, что Николай Подгузов, недавно назначенный на должность главы компании, уже вошел в ритм работы

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ГОРКИ, 15 сентября. /ТАСС/. Качество услуг "Почты России" должно совершенствоваться. На это указал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу на встрече с главой "Почты России" Николаем Подгузовым.

"Организация, которую вы возглавляете, действительно крупнейшая российская государственная компания, которая решает важнейшие задачи, связанные с обеспечением услуг связи. Компания сложная, развивающаяся. Но в то же время за ее деятельностью пристально следит огромное количество наших граждан", - сказал Медведев. По его словам, речь идет о тех услугах, которые компания оказывает гражданам РФ в городах, в сельских населенных пунктах.

"И нередко высказываются претензии, связанные с тем, какое качество услуг обеспечивается по доставке почтовой и посылочной корреспонденции. Просрочки в доставке или какие- либо другие утраты, которые тоже случаются, как это известно, все это становится достоянием гласности", - заметил премьер-министр. Он добавил, что соответствующие жалобы поступают и в "Почту России", и в правительство.

Медведев поинтересовался, что новый руководитель "Почты России" намерен предпринять для улучшения логистических возможностей компании. "Проще говоря, надо, чтобы все почтовые отправления, посылки и другие виды отправлений вовремя и в надлежащем качестве получали те, кому они направлены", - подчеркнул глава кабмина.

Он выразил надежду, что Подгузов, недавно назначенный на эту должность, уже вошел в ритм работы.

Глава "Почты России" рассказал, что за два месяца он совершил более 10 региональных поездок, встретился с губернаторами, директорами филиалов компании, почтальонами и операторами. "Задачи перед нами стоят сложные, но мы безусловно справимся", - уверен Подгузов. Он сообщил, что в 2017 году "Почта России" обработает порядка 620 млн почтовых отправлений с товарными вложениями, в то время как в 2016 году этот объем составил 475 млн. Для улучшения логистических возможностей компания, по его словам, закупила более 1000 отечественных автомобилей.

"Понятно, что почта в любой стране, а в России в особенности, играет очень важную роль. И если в небольших странах здесь обеспечивается конкуренция, разные компании участвуют в решении этих задач, то в силу масштабов нашей страны в целый ряд населенных пунктов даже ваши потенциальные конкуренты, а собственно конкуренция - это неплохо, даже добраться не могут", - отметил глава правительства РФ.

Особая миссия почты - доставка почтово-телеграфной корреспонденции и отправлений в исторической перспективе сохранится, считает Медведев. "Несмотря на цифровизацию услуг, несмотря на то, что люди многие покупки делают, не выходя из дома, но доставить это кто-то должен до адресата. Эти задачи, о которых вы сказали, они действительно являются на перспективу очень важными, и от их успеха будут зависеть и оценки, которые дают деятельности всего многотысячного коллектива вашей организации", - подчеркнул премьер.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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Россия
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