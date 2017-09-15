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Госдума приняла закон об оптимизации процедуры внесения бюджета

Экономика и бизнес
15 сентября, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

На бумаге будут предоставляться общие для всех законопроектов материалы, а также материалы по бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике и прогноз социально-экономического развития РФ

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, направленный на повышение прозрачности федерального бюджета и оптимизацию процедуры внесения бюджета в Госдуму.

Согласно документу, материалы к проекту бюджета разделяются на две части. Первая - направляется в бумажном виде в Госдуму. Планируется, что в бумажном виде будут предоставляться общие для всех законопроектов материалы (сам законопроект и пояснительная записка к нему), а также материалы по бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике и прогноз социально-экономического развития РФ, на котором базируется проект бюджета. Кроме того, на бумажном носителе будут предоставляться секретные (относящиеся к гостайне) и конфиденциальные материалы.

Вторую часть материалов Минфин публикует на едином портале бюджетной системы РФ. Здесь будут публиковаться все сопутствующие материалы.

Минфин также будет размещать данные реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, в том числе за счет региональных бюджетов, и данные об источниках доходов федерального бюджета.

Ко второму чтению документа были приняты поправки, в соответствии с которыми ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году и уточненный прогноз социально-экономического развития в плановом периоде вместе с поправками к бюджету можно не предоставлять в случаях, когда основные характеристики федерального бюджета не изменяются.

Также до 1 января 2018 года приостанавливается требование о принятии налоговых и бюджетных федеральных законов, изменяющих доходы бюджетов бюджетной системы РФ, не позднее одного месяца до дня внесения в Госдуму проекта федерального бюджета. Подобная норма коснется также региональных и муниципальных налоговых законов - до 1 января 2018 года приостанавливается требования их обязательного принятия до внесения проектов соответственно региональных и местных бюджетов.

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