Польша рассчитывает надолго отсрочить проект "Северный поток - 2" при помощи США

ВАРШАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель правления польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк выразил надежду, что США помогут республике если не остановить реализацию проекта "Северный поток - 2", то хотя бы отсрочить этот процесс на длительное время. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью радиостанции RMF FM.

По его словам, "эти шансы есть от момента появления союзника". "Речь идет именно о союзе, а не только о декларациях с американской администрацией, - сказал Возняк. "Я верю в то, что возможно нам удастся если не заблокировать, то надолго отсрочить [этот проект]. В этом нам помогает угроза американских санкций - инструмента, который американцы не отправили на полку, действующего в случае необходимости", - добавил он.

"Этот инструмент отталкивает инвесторов с европейской стороны, - уверен Возняк. - Мы говорим о еще не наложенных санкциях, но перспектива замораживания в США активов той или иной европейской компании в достаточной степени охлаждает энтузиазм желающих войти в общий проект с "Газпромом". При этом глава PGNiG признал, что пока проект "Северный поток - 2" реализуется в соответствии с планом и должен быть завершен в срок - к 2019-2020 гг.

По утверждению Возняка, Польша "еще не использовала последние аргументы" против "Северного потока - 2", но пока не намерена их раскрывать. "Мы постоянно говорим о том, что это угроза для конкурентоспособности экономик, нарушение норм борьбы с монополией, ранее твердо соблюдавшихся Еврокомиссией, - сказал он. - У нас еще целый арсенал средств, которые мы можем использовать".

Один новый аргумент Варшава намерена озвучить в самое ближайшее время. Как пояснил Возняк, речь идет о немецком газопроводе Eugal, который должен стать продолжением "Северного потока - 2". Как утверждает глава PGNiG, "Газпром" уже получил полный доступ к его мощности на 20 лет вперед.

О проекте

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".