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Более четверти озимых на Кубани засеют элитными семенами осенью 2017 года

Экономика и бизнес
15 сентября, 11:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 15, сентября. /ТАСС

При этом более 99% семян селекционированы в России

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КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Сев озимых начался в пятницу в Краснодарском крае, где осенью 2017 года планируется засеять 1,6 млн гектаров пашни, что соответствует показателям 2016 года. Более четверти озимых придутся на элитные сорта, с помощью которых аграрии рассчитывают получить высококачественную муку, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Сегодня, 15 сентября, в Краснодарском крае стартует осенняя посевная кампания. Озимыми будет засеяно 1,6 млн гектаров, что не ниже показателя прошлого года <…> Основным критерием оценки урожая в будущем году станет качество. Спрос на пшеницу твердых сортов гораздо выше, в приоритете - 2-й и 3-й классы (одни из трех высших классов пшеницы), - с теми высокими хлебопекарными свойствами, которые предъявляют перерабатывающие предприятия", - рассказал глава региона.

По данным администрации Краснодарского края, из общего объема семян, предназначенных для сева, 26%, или 103,7 тыс. тонн, - элитные. При этом более 99% семян селекционированы в России.

В этом году доля многолетних бобовых трав и бобовых культур, в том числе и сои, в структуре посевных площадей в хозяйствах края составляет 10,2%. В 2018 году этот показатель планируется довести до 12%, в первую очередь за счет увеличения сева гороха на зерно и сои. Согласно краевому закону, с 2018 года аграрии должны засевать не менее 10% посевных площадей многолетними бобовыми травами и культурами.

Первые три класса пшеницы считаются ценными сортами и используются в хлебопечении и изготовлении макаронных изделий, а также для улучшения муки более низких классов. В этом году на Кубани получено 10,364 млн тонн яровых и озимых пшеницы и ячменя, что на 212 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

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