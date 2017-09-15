Дефицит бюджета РФ за восемь месяцев составил 405,66 млрд руб.

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МОСКВА, 15 сентября./ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в январе - августе 2017 г. составил 405,66 млрд руб. против 1,58 трлн руб. за аналогичный период прошедшего года. Это следует из материалов Федерального казначейства.
В частности, расходы бюджета на 1 сентября составили более 10,01 трлн руб., доходы - почти 9,61 трлн руб.
Наибольшие расходы отмечены по статьям "социальная политика" (почти 3,4 трлн руб.), "национальная оборона" (более 1,7 трлн руб.) и "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (1,1 трлн руб.).