Скончался торгпред России в Нидерландах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Скончался торговый представитель РФ в Нидерландах Александр Черевко, сообщила ТАСС его супруга Светлана Скурлатова.

"Он умер", - сказала она.

Эту информацию подтвердили в Минэкономразвития.

"Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и сотрудники министерства выражают глубокие и искренние соболезнование родным и близким торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко в связи с его безвременной кончиной", - сообщили в ведомстве.

Накануне Черевко был доставлен в Москву спецбортом МЧС и госпитализирован. Его экстренно эвакуировали из Амстердама в тяжелом состоянии.

Друзья Черевко сообщили ТАСС, что похороны по желанию родных пройдут в Томске, сейчас решается вопрос о транспортировке.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил ТАСС, что Черевко попал в больницу в начале августа. Во время лечения появились осложнения, связанные с диагностированным у него основным заболеванием. Несмотря на предпринимавшиеся меры лечения, его состояние ухудшилось, и около 10 дней назад он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. По словам Шульгина, ситуация была стабильно тяжелой вплоть до 12 сентября, когда голландские врачи заявили, что не видят дальнейших перспектив в борьбе за жизнь пациента, и сообщили о намерении отключить его от систем жизнеобеспечения 13 сентября.