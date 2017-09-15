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Скончался торгпред России в Нидерландах

Экономика и бизнес
15 сентября, 11:56 дата обновления: 15 сентября, 12:29 UTC+3

Министр экономического развития Максим Орешкин и сотрудники ведомства выразили соболезнование родным и близким Александра Черевко

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Александр Черевко

© Пресс-служба Минэкономразвития России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Скончался торговый представитель РФ в Нидерландах Александр Черевко, сообщила ТАСС его супруга Светлана Скурлатова.

 "Он умер", - сказала она.

Эту информацию подтвердили в Минэкономразвития.

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Торгпред РФ в Нидерландах госпитализирован в Москве

"Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и сотрудники министерства выражают глубокие и искренние соболезнование родным и близким торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко в связи с его безвременной кончиной", - сообщили в ведомстве.

Накануне Черевко был доставлен в Москву спецбортом МЧС и госпитализирован. Его экстренно эвакуировали из Амстердама в тяжелом состоянии.

Друзья Черевко сообщили ТАСС, что похороны по желанию родных пройдут в Томске, сейчас решается вопрос о транспортировке.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил ТАСС, что Черевко попал в больницу в начале августа. Во время лечения появились осложнения, связанные с диагностированным у него основным заболеванием. Несмотря на предпринимавшиеся меры лечения, его состояние ухудшилось, и около 10 дней назад он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. По словам Шульгина, ситуация была стабильно тяжелой вплоть до 12 сентября, когда голландские врачи заявили, что не видят дальнейших перспектив в борьбе за жизнь пациента, и сообщили о намерении отключить его от систем жизнеобеспечения 13 сентября.

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Персоны
Шульгин, Александр Васильевич
Страны
Россия Нидерланды
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