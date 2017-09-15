Россия за 1989-2016 годы потеряла две трети занятых в науке

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число людей, занятых в исследованиях и разработках в России, с 1989 снизилась втрое и к 2016 году составила 722,3 тыс. человек, около 1% занятого населения страны. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Как отмечают эксперты, наиболее резко занятость снижалась в 1989-1999 годах, когда среднегодовой темп снижения составлял 8,9%. В 2000-2016 годах этот процесс стабилизировался до 1,3%.
"Отмечавшееся в 2013-2015 годах некоторое увеличение занятости в науке (на 1,7%) не привело к формированию позитивного тренда - в 2016 году зафиксировано сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на 2,2% по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении ИСИЭЗ.
Предпринимательский сектор аккумулирует более половины (53,8%) кадрового потенциала отечественной науки. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в секторе высшего образования, в 2000-2016 годах увеличилась в полтора раза и достигла 63 тыс. человек (8,7%). На государственный сектор приходится треть (37,3%) научных кадров, а численность занятых в секторе некоммерческих организаций крайне мала и составляет менее 2 тыс. человек.