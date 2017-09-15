"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских интернет-ретейлеров, предлагает ввести для зарубежных интернет-площадок дополнительный налог — 15,25% от цены товара.

"Мы предложили в правительство РФ два варианта получения налога, — рассказывает ТАСС официальный представитель АКИТ Юлия Галеева. — Первый: налоги платит интернет-площадка и может заложить их стоимость в собственные сборы с поставщиков. Санкции за неуплату налога — блокировка страницы. Второй вариант — не площадка, а поставщики, которые продают через нее, платят НДС, но тогда возникает сложность. На Taobao, например, огромное количество продавцов. Получается, что Федеральной налоговой службе придется направлять требования о блокировке страницы каждого поставщика, не заплатившего налог. Мы склоняемся к более удобному первому варианту".

Чтобы ввести новый налог, нужно внести поправки в Налоговый кодекс и закон "Об информации".

Похожий закон — о "налоге на Google" — принят и действует в России с начала года. Согласно этому документу иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом в России, обязаны уплачивать НДС.