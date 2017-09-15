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"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах

Экономика и бизнес
15 сентября, 18:08 UTC+3

Российские онлайн-магазины просят правительство ввести НДС для иностранных конкурентов. ТАСС разбирался, лишатся ли россияне возможности покупать товары на eBay и AliExpress

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© Сергей Коньков/ТАСС

Большинство интернет-покупок россияне делают в иностранных онлайн-магазинах, главным образом китайских: AliExpress, Taobao. Сейчас зарубежные поставщики имеют преимущество перед отечественными: они освобождены от дополнительных налогов и таможенных пошлин при продаже товаров по цене до 1 тыс. евро. Российские же интернет-магазины платят с каждой проданной вещи 18% НДС. Они считают, что введение налогов для иностранных магазинов необходимо для того, чтобы обеспечить справедливую конкуренцию.

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С какой инициативой выступили российские интернет-магазины?

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских интернет-ретейлеров, предлагает ввести для зарубежных интернет-площадок дополнительный налог — 15,25% от цены товара. 

"Мы предложили в правительство РФ два варианта получения налога, — рассказывает ТАСС официальный представитель АКИТ Юлия Галеева. — Первый: налоги платит интернет-площадка и может заложить их стоимость в собственные сборы с поставщиков. Санкции за неуплату налога — блокировка страницы. Второй вариант — не площадка, а поставщики, которые продают через нее, платят НДС, но тогда возникает сложность. На Taobao, например, огромное количество продавцов. Получается, что Федеральной налоговой службе придется направлять требования о блокировке страницы каждого поставщика, не заплатившего налог. Мы склоняемся к более удобному первому варианту". 

Чтобы ввести новый налог, нужно внести поправки в Налоговый кодекс и закон "Об информации".

Похожий закон — о "налоге на Google" — принят и действует в России с начала года. Согласно этому документу иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом в России, обязаны уплачивать НДС. 

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Кому и зачем нужны поправки?

Российским онлайн-магазинам. Рынок интернет-торговли в России по итогам первого полугодия 2017-го, по данным АКИТ, вырос на 22%. Оборот за шесть месяцев составил 489 млрд рублей, из них только 98,9 млрд рублей приходится на отечественных продавцов.

Причем рост локальных онлайн-продаж составил 11%, а международных — 49%. "У нас колоссальный дисбаланс между импортом и экспортом", — объяснил глава АКИТ Александр Федоров. — Если трансграничная торговля будет расти такими темпами, то через два года она вытеснит российскую интернет-торговлю мелкой бытовой техникой и одеждой".

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Кого это коснется?

Согласно исследованию Nielsen, в 2016 году 88% российских потребителей, опрошенных онлайн, сказали, что хотя бы однажды совершали покупку в интернете. 

Больше всего зарубежных товаров россияне покупают в Китае, по данным АКИТ. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза — 4%, США — 2%. При этом в денежном выражении на Китай (TaoBao, Alibaba) приходится 52%, Евросоюз — 23%, США (например, Amazon, eBay) — 12%. 

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Какие прогнозы?

Россияне могут остаться без онлайн-покупок на иностранных сайтах.

"Усложнение процедуры реализации товаров скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в РФ", — приводит "Коммерсантъ" слова гендиректора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова.

Доля российского рынка в мировой e-commerce составляет примерно 0,7%. "Для зарубежных онлайн-ретейлеров она не является значительной", — объясняет президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Он считает, что регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна.

"Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию", — отмечает Иванов и добавляет, что компании не будут "ломать систему" ради российского сегмента.

Анастасия Степанова

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