ФАС: сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации рынка такси

КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации рынка такси, но может выдать предписание компаниям, заявил журналистам глава службы Игорь Артемьев.

"Мы позитивно относимся к этой сделке. Учитывая, что больше 10 компаний работают на этом рынке, не произойдет монополизации рынка при таком слиянии, мы это видим. Но поскольку это связано с цифровыми технологиями, возможно, будет выдано предписание", - сказал он.