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ФАС: сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации рынка такси

Экономика и бизнес
15 сентября, 12:28 UTC+3

При этом глава ведомства не исключил выдачу предписания компаниям

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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации рынка такси, но может выдать предписание компаниям, заявил журналистам глава службы Игорь Артемьев.

"Мы позитивно относимся к этой сделке. Учитывая, что больше 10 компаний работают на этом рынке, не произойдет монополизации рынка при таком слиянии, мы это видим. Но поскольку это связано с цифровыми технологиями, возможно, будет выдано предписание", - сказал он.

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Сделка "Яндекса" и Uber
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