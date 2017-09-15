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Главный экономист Альфа-банка не ожидает от S&P повышения рейтинга России

Экономика и бизнес
15 сентября, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Наталья Орлова полагает, что агентство оставит суверенный рейтинг РФ без изменений, поскольку "ситуация на мировых рынках осталась напряженной"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство S&P оставит без изменений суверенный рейтинг РФ, высказала ТАСС мнение главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Думаю, что с большой вероятностью не будет изменения (суверенного рейтинга России агентством S&P - прим. ТАСС), потому что ситуация на мировых рынках осталась напряженной. Пока цены на нефть растут, но мы не знаем, как они себя поведут дальше. Есть риски, что ФРС будет ужесточать политику", - сказала она.

Кроме того, необходимость решать проблемы банковского сектора ставит под вопрос дальнейшую динамику инфляции и бюджетных параметров, считает Орлова.

Сейчас у рейтинговых агентств есть основания осторожно подходить к оценке экономической ситуации, полагает экономист. "И мне кажется, сейчас у нас будущее совсем не безоблачно, чтобы повышать рейтинг", - заключила она.

Пересмотр суверенного рейтинга РФ агентством S&P ожидается 15 сентября. 17 марта S&P повысило прогноз по рейтингу до "позитивного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+". Тогда S&P поясняло, что пересмотр прогноза по рейтингу отражает ожидания того, что ВВП России вернется на траекторию роста и российская экономика продолжит адаптироваться к низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы.

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