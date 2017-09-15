ФАС позитивно оценивает диалог с операторами по внутрисетевому роумингу

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КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России позитивно оценивает диалог с операторами связи по внутрисетевому роумингу и надеется скоро найти компромисс по данному вопросу. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах юридического форума Kazan Legal.
"Никаких промежуточных отчетов мы специально не ведем, мы просто в диалоге вместе с нашими компаниями мобильной телефонии как прийти к компромиссу и побыстрее. Я думаю, что мы придем (к компромиссу - прим. ред.) и придем побыстрее. Пока мы вполне удовлетворены сотрудничеством по этому процессу", - сказал глава ФАС, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Артемьев подчеркнул, что ведомство активно выступает за отмену внутрироссийского роуминга. "Его не будет, я уверен, мы сможем этого добиться", - добавил он.