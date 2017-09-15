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"Нацимбио" начнет производить лекарства от ВИЧ совместно с Mylan laboratories

Экономика и бизнес
15 сентября, 14:04 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 15, сентября. /ТАСС

Как заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, сотрудничество с индийской компанией позволит снизить стоимость лекарств на российском рынке

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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Компания "Нацимбио", входящая в госкорпорацию "Ростех", планирует заключить соглашение с индийской фармацевтической компанией Mylan laboratories по поставкам субстанций для производства комбинированных лекарств для лечения ВИЧ, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в рамках конференции "БИОТЕХМЕД".

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"Мы начинаем сотрудничество с индийской Mylan laboratories limited. Это обеспечит нам поставку субстанций, трансфер технологии и создание современных комбинированных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ. В результате их стоимость на российском рынке значительно снизится", - подчеркнул Чемезов.

Фармацевтические активы госкорпорации "Ростех" объединены в холдинге "Национальная иммунобиологическая компания". "Нацимбио" учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний.

В частности, компания разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.

Стратегия развития холдинга предусматривает выработку к 2020 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП на производственных мощностях предприятий, входящих в его структуру.

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Чемезов, Сергей Викторович
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