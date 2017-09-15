Доля отечественных медпрепаратов на российском рынке составляет 32%

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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Доля отечественных медицинских препаратов на российском рынке составляет 32%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках конференции "Биотехмед".
"Доля отечественных медицинских изделий достигла на сегодняшний день 20%. В 2012 году мы начинали с 13%. Доля отечественных медицинских препаратов составляет уже 32%. При том, что рынок ежегодно динамично растет. В натуральном выражении это уже 69%, - сказал министр. - Причем этот уровень достигнут во всех важнейших сегментах фармрынка - это "7 нозологий", препараты для лечения онкологических заболеваний, для лечения ВИЧ".
Министр отметил, что доля российских препаратов в номенклатуре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) сейчас составляет 83%, а к концу следующего года эта цифра должна увеличиться до 90%, отметил Мантуров.