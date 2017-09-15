Авиакомпания "Сибирь" начнет регулярно летать из Липецка в Москву в конце октября

ТАСС, 15 сентября. Авиакомпания "Сибирь" откроет регулярные рейсы из Липецка в Москву с 29 октября, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Липецкой области.

"С 29 октября перелеты по маршруту Домодедово - Липецк - Домодедово начнет одна из крупнейших российских авиакомпаний "Сибирь", работающая под брендом S7 Airlines. Пассажиров будет перевозить воздушное судно Embraer 170LR на 78 кресел", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "Сибирь" станет третьей авиакомпанией, выполняющей авиарейсы из Липецка. В регионе уже работают "РусЛайн", которая летает в Москву, Санкт- Петербург, Сочи, Екатеринбург, и "Саратовские авиалинии" с авиарейсами в Симферополь.

По данным властей, для расширения географии в интересах не только жителей региона, но и промышленных предприятий особой экономической зоны "Липецк" проводится модернизация аэропорта, построены новая рулежная дорожка и перрон для стоянки трех тяжелых воздушных судов, в ноябре завершат начатое в 2016 году удлинение взлетно-посадочной полосы до 2350 метров, что позволит принимать тяжелые пассажирские самолеты типа Boeing и Airbus. Весной 2018 года начнутся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы до 2800 метров.

Липецкий аэропорт включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", на реконструкцию его аэродромной инфраструктуры с 2013 года затрачено около 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, для полного окончания работ необходим еще 1 млрд рублей.

Липецкий аэропорт создан в 1961 году, в 2008 году получил статус международного. В 2015 году в нем открыли пункт пропуска через госграницу РФ, был выполнен первый международный рейс по маршруту Липецк-Милан-Липецк. Тогда же аэропорт Липецка обслужил 50 тыс. пассажиров, в 2016-м - 57 тыс., общее число рейсов выросло на 11% - до 1645. Больше всего полетов выполнено по маршруту Липецк-Москва- Липецк - перевезены 35 тыс. пассажиров, на втором месте - Санкт-Петербург (8 тыс. человек), на третьем - Сочи (6,8 тыс. человек).