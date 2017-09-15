ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 8,5% годовых, говорится в сообщении Банка России.

"Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 8,50% годовых", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, поэтому "на горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки". При этом регулятор добавляет, что среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз.

Регулятор для поддержания инфляции вблизи целевого уровня в 4% продолжит проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику. ЦБ отмечает, что принимая решение по ключевой ставке, будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2017 года.

Данные по инфляции и прогноз на 2018 год

По мнению Банка России, инфляция в течение 2018 года может находится как выше, так и ниже 4% из-за действия конъюнктурных факторов.

"По мере формирования низкой инфляции вклад волатильных компонентов, к которым, в частности, относятся цены на плодоовощную продукцию, в общее изменение индекса потребительских цен становится более заметным. Конъюнктурные факторы в течение 2018 года будут приводить к тому, что инфляция может находиться как выше, так и ниже 4%", - говорится в материалах ЦБ.

В Банке России подчеркивают, что выраженные изменения цен на наиболее часто покупаемые населением товары и услуги достаточно быстро отражаются в динамике инфляционных ожиданий. "Для сохранения же инфляции вблизи 4% необходимо снижение чувствительности инфляционных ожиданий к изменениям ценовой конъюнктуры", - отмечается в сообщении.

На текущий момент инфляция в стране находится вблизи 4%, в августе она составила 3,3% после повышения до 4,4% в июне.

Продолжается снижение инфляции и на рынке непродовольственных товаров, рост цен на услуги стабилизировался около 4%. Рост цен на продовольственные товары также замедляется благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции, которое оказалось сильнее предварительных оценок.

По ожиданиям ЦБ РФ, в ближайшие полгода колебания цен на продовольственные товары будут оставаться источником волатильности инфляции. Динамика продовольственных цен будет зависеть от качества и сохранности урожая.

"Краткосрочные факторы, связанные с продовольственным рынком, могут привести к временному отклонению инфляции как вверх, так и вниз от 4%, но оно не будет иметь устойчивый характер", - считают в Центробанке.

Основные источники среднесрочных инфляционных рисков, по мнению Банка России, не изменились. Во-первых, они связаны с возможными колебаниями цен на мировых сырьевых и товарных рынках. Вместе с тем, реализация бюджетного правила будет содействовать снижению рисков, связанных с динамикой цен на нефть.

"Во-вторых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. В- третьих, источником инфляционного давления может стать существенное снижение склонности населения к сбережению. В- четвертых, сохраняется повышенная чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике", - объясняют в Банке России.