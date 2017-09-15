Рубль слабо отреагировал на понижение ключевой ставки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Курс российской валюты к доллару и евро на Московской бирже почти не изменился после решения Банка России снизить ключевую ставку до 8,5% годовых, свидетельствуют данные торгов.

В частности, курс доллара после обнародования решения по ключевой ставке опустился на 7 копеек, до 57,52 руб., и по состоянию на 13:31 мск торгуется на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро, в свою очередь, снизился на 10 копеек, до 68,63 руб., что на 0,13% выше, чем на закрытии торгов в четверг.