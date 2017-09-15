Минкомсвязь и ФАС обсудят, как конструктивно отменить внутрисетевой роуминг

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что планирует провести совещание в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) с участием операторов связи по вопросу отмены внутрисетевого роуминга и обсудить, как провести этот процесс без негативных последствий.

По словам министра, операторы связи пока еще не свободны с точки зрения принятия решения, как и что им подключать при организации перехода между местной или зоновой связью, поскольку "это сложная система технических взаимных соединений". "Поэтому я сам обратился к Игорю Юрьевичу [Артемьеву], он согласился. И мы планируем, может быть, на следующей неделе такое совещание провести", - сказал Никифоров журналистам.

Целью встречи будет конструктивное обсуждение отмены роуминга с ФАС, операторами и регулятором, чтобы рассмотреть ситуацию "с разных сторон" и прекратить "все эти информационные спекуляции и обмен утверждениями в СМИ".

Никифоров напомнил, что он всегда был против подхода к отмене как к самоцели. "Отмена роуминга не должна быть самоцелью. Мы должны посмотреть, какие плюсы и минусы получают наши граждане и исходя из тарифов на связь, и исходя из доступности каких-то услуг", - сказал он.

Министр считает, что если внутрисетевой роуминг просто взять и отменить, это может привести к очень многим негативным последствиям, поскольку унаследованная система тарификации межоператорских отношений строилась десятилетиями.

"Поэтому мы выработаем какой-то подход. Я бы пока не забегал вперед. Понятно, что срок (который ФАС предоставила операторам для отмены роуминга - прим. ред.) - декабрь, но, наверное, он может и продляться", - сказал Никифоров и подчеркнул, что идеологически Минкомсвязь тоже против роуминга. "Но мы просто не говорим, что такого-то числа все закрываем и отменяем. Не может такого быть. Лозунг хороший, но просто абонент не должен пострадать", - сказал он.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил журналистам, что ведомство позитивно оценивает диалог с операторами связи по внутрисетевому роумингу и надеется скоро найти компромисс по данному вопросу. Никифоров также выразил уверенность, что сторонам удастся найти "конструктив".