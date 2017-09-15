Минкомсвязь и ФАС обсудят, как конструктивно отменить внутрисетевой роуминг

Тимченко: КХЛ попрощается с клубами, не соответствующими критериям лигиСпорт 15 сентября, 14:19
Гонщик "Формулы-1" Сайнс-младший со следующего сезона будет выступать за команду "Рено"Спорт 15 сентября, 14:14
КХЛ получила прибыль в размере 120 млн рублей по итогам сезона-2016/17Спорт 15 сентября, 14:12
Третьяк заявил, что его волнует посещаемость матчей КХЛСпорт 15 сентября, 14:04
Строителям дали три недели на ввод жилья для погорельцев в красноярском поселке СтрелкаСибирь 15 сентября, 13:55
"Торо Россо" со следующего сезона "Формулы-1" будет использовать моторы "Хонда"Спорт 15 сентября, 13:54
"Макларен" прекратил сотрудничество с "Хондой" и будет использовать моторы "Рено"Спорт 15 сентября, 13:52
Титановые реки, скрытые океаны, шипастые кольца и другие открытия CassiniКосмос 15 сентября, 13:50
"Мосинжпроект" рассматривает возможность строительства забора вокруг парка "Зарядье"Общество 15 сентября, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что планирует провести совещание в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) с участием операторов связи по вопросу отмены внутрисетевого роуминга и обсудить, как провести этот процесс без негативных последствий.
По словам министра, операторы связи пока еще не свободны с точки зрения принятия решения, как и что им подключать при организации перехода между местной или зоновой связью, поскольку "это сложная система технических взаимных соединений". "Поэтому я сам обратился к Игорю Юрьевичу [Артемьеву], он согласился. И мы планируем, может быть, на следующей неделе такое совещание провести", - сказал Никифоров журналистам.
Целью встречи будет конструктивное обсуждение отмены роуминга с ФАС, операторами и регулятором, чтобы рассмотреть ситуацию "с разных сторон" и прекратить "все эти информационные спекуляции и обмен утверждениями в СМИ".
Никифоров напомнил, что он всегда был против подхода к отмене как к самоцели. "Отмена роуминга не должна быть самоцелью. Мы должны посмотреть, какие плюсы и минусы получают наши граждане и исходя из тарифов на связь, и исходя из доступности каких-то услуг", - сказал он.
Министр считает, что если внутрисетевой роуминг просто взять и отменить, это может привести к очень многим негативным последствиям, поскольку унаследованная система тарификации межоператорских отношений строилась десятилетиями.
"Поэтому мы выработаем какой-то подход. Я бы пока не забегал вперед. Понятно, что срок (который ФАС предоставила операторам для отмены роуминга - прим. ред.) - декабрь, но, наверное, он может и продляться", - сказал Никифоров и подчеркнул, что идеологически Минкомсвязь тоже против роуминга. "Но мы просто не говорим, что такого-то числа все закрываем и отменяем. Не может такого быть. Лозунг хороший, но просто абонент не должен пострадать", - сказал он.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил журналистам, что ведомство позитивно оценивает диалог с операторами связи по внутрисетевому роумингу и надеется скоро найти компромисс по данному вопросу. Никифоров также выразил уверенность, что сторонам удастся найти "конструктив".