Встреча Белоруссии и РФ по газовой тематике пройдет в Москве на следующей неделе

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Белорусско-российские переговоры на уровне вице-премьеров по газовым вопросам запланированы в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

"У нас разные темы, но прежде всего будет обсуждаться вопрос по газу", - сказал Семашко, которого цитирует агентство БелТА.

Замглавы правительства напомнил, что Москва и Минск урегулировали газовые вопросы на период до 2019 года. "Пока мы на полпути - договорились только до 2019 года. Но те договоренности, которые действуют в 2017 году, выполняются, в 2018 году мы также получим существенную поддержку со стороны России", - заявил Семашко. Он уточнил, что с 1 января 2025 года цена газа для Белоруссии будет соответствовать цене газа в Смоленской области.

"Сегодня, если посмотреть цену газа на границе России и Беларуси, то она идет с коэффициентом более 2 по отношению к тому, сколько газ стоит в Смоленской области. Пока мы обозначили только часть траектории к тому, чтобы к 1 января 2025 года выйти на коэффициент 1. Уже подвижки есть", - констатировал вице-премьер.

Он проинформировал, что стороны продолжают переговоры по определению цены на газ для Белоруссии на период 2020-2024 годы. "Я уже три раза после подписания документов встречался с Аркадием Дворковичем. Мы должны до конца года подготовить проект документа и подписать его", - сказал Семашко.

Экспорт нефтепродуктов

Вице-премьер Белоруссии заявил, что руководство страны готово рассматривать предложения о транзите своих нефтепродуктов через российские порты. "Мы все предложения рассматриваем. Экономика должна быть в основе всего. Если предложение будет выгодное, лучше тех, которые есть сейчас, хоть на копейку, тогда будем рассматривать серьезным образом", - отметил вице-премьер.

Он пояснил, что Белоруссия и РФ урегулировали все нефтяные вопросы до 2025 года. "13 апреля мы подписали пакетным принципом семь документов, из них три межправсоглашения, в том числе и по нефти. До 2025 года мы эти отношения урегулировали: какие объемы нефти, как эти объемы регулируются, взаимные условия и обязательства", - уточнил замглавы правительства Белоруссии.