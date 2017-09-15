Дебош ударит по карману: будет ли эффективно ужесточение наказания для авиахулиганов

Штраф для дебоширов на борту самолета может быть увеличен в десять раз. Поправки в законодательство подготовил Минюст. Сейчас за "невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна" штраф составляет 2-5 тыс. руб.

К этой категории правонарушений относится, например, курение на борту, попытка открыть аварийные двери во время полета, а также отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке, пояснил ТАСС исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Санкции за такие правонарушения могут возрасти до 20-40 тыс. руб., следует из законопроекта Минюста. Альтернативой может служить административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Кроме того, министерство юстиции предлагает ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте - штраф в 30-50 тыс. руб. или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

К этой категории правонарушений относится агрессивное поведение пассажира, при котором он толкает кого-то на борту, оскорбляет, грубит, рвет одежду, может ударить, пояснил Олег Пантелеев. "За оторванную пуговицу не будут назначать реальный срок, - говорит он. - Эти санкции будут применяться тогда, когда поведение пассажира влияет на безопасность полета".

Экипаж – не полицейские

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году было выявлено 7,2 тысячи правонарушений на воздушном транспорте, то в 2016 году – уже более 8 тысяч.

При этом в арсенале у экипажа, столкнувшегося с дебоширом, совсем немного мер воздействия. "Экипаж – не полицейские. Единственное, что они могут сделать – это сообщить о происшествии на землю и сдать нарушителя полиции", - сказал ТАСС руководитель консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Никаких других прав у них нет и никогда не будет, категоричен он.

"Они должны уговорами и убеждениями заставить человека сесть на место, - пояснил Пантелеев. - Но, как показывает практика, стюардессам порой приходится прибегать к помощи других пассажиров, которые помогают скрутить дебошира".

Спецсредств у членов экипажа нет. Хотя еще несколько лет назад гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев предлагал разрешить экипажу иметь средства сдерживания: пластиковые наручники и ремни. "Пока есть возможность связать дебошира пледом, которые раздают пассажирам", - говорит Пантелеев.

Деньги – это серьезный аргумент

Рост штрафов поможет снизить количество правонарушений на борту, говорит Борис Рыбак.

"Деньги – это серьезный аргумент, - отметил он. – Вот камеры повесили на дорогах, и люди перестали гонять, получили по 10 "писем счастья" со штрафами и успокоились. И вдруг оказалось, что русский, как и немец, не любит быстрой езды". И парковаться в неположенных местах автолюбители перестали, добавил он.

Прямой зависимости между размером штрафа и частотой противоправных действий на борту нет, отметил в беседе с ТАСС директор Института воздушного и космического права "Аэрохэлп" Олег Аксаментов. Правонарушители не думают о последствиях, когда хулиганят на борту. "Но, возможно, на какой-то процент сознательного население рост штрафов и боязнь быть привлеченным к ответственности повлияет", - сказал он.

Олег Пантелеев говорит, что эффект от ужесточения наказания будет, но далеко не сразу. "Должно произойти достаточное количество инцидентов, после которых будет неминуемое и строгое наказание" , - уверен он. Тогда в голове у каждого авиапассажира отложится, что некорректное поведение на борту, нарушение правил приведет к строгому наказанию.

Он напомнил, что 13 сентября впервые в России авиадебошир был привлечен к уголовной ответственности. Следующие шесть месяцев виновный проведет в колонии-поселении. "Так что уже есть инструмент, с помощью которого можно наказать виновных при тяжелых правонарушениях", - говорит Пантелеев.

Пока в России штрафы для хулиганов на борту слишком низки – несколько тысяч рублей, в то время как за рубежом – это тысячи долларов, подчеркнул Пантелеев.

Между тюрьмой и электрошокером

Действительно, меры, которые применяются к авиадебоширам в развитых странах, куда жестче российских. Так, в США хулиганам на борту грозит штраф до $10 тыс., а за нападение на членов экипажа можно сесть в тюрьму.

Во Франции штраф достигает $170 тыс. В Великобритании экипаж не может скрутить неадекватного пассажира. Стюардесса может лишь просить человека успокоиться, а потом объявить о вызове полиции. На земле хулигану придется заплатить штраф в две тысячи фунтов стерлингов.

В Южной Корее дебоширу грозит не только штраф, но и телесное наказание. При неадекватном поведении пассажира, его попытках повредить самолет, стюарды имеют право применить электрошокеры.

Мария Селиванова