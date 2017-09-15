Ростех намерен в течение 2-3 лет начать производство "цифровых лекарств" от онкологии

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует в течение 2-3 лет начать производство и применение "цифровых лекарств" для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в рамках конференции "БИОТЕХМЕД".

"Первые экспериментальные образцы уже существуют, в течение 2-3 лет, и даже раньше, мы готовы начать их внедрение, в первую очередь - для лечения смертельно опасных онкологических заболеваний. Эти новые технологии будут в значительной степени определять облик отечественной биомедицины как в ближайшие десятилетия, так и на отдаленную перспективу", - отметил Чемезов.

Кроме того, в 2018 году "Ростех" намерен начать опытное производство и клиническую апробацию биосенсоров на основе микрочипа и аптамеров для экспресс-диагностики наиболее распространенных видов онкологии.

"Эта технология позволяет максимально быстро поставить диагноз. Она уже протестирована на примерно 150 больных. Эффективность разработки высокая. Необходимые для данной технологии аптамеры получены в Красноярском государственном медицинском университете по госзаданию Минздрава. Апробация проводится в Красноярском онкологическом диспансере, а производство - на базе нашей холдинговой компании Росэлектроника", - пояснил Чемезов.

Специалисты госкорпорации также создали специальный спрей с аптамерами, который используется для лечения рака головного мозга. Спрей, нанесенный на пораженные ткани, позволяет хирургу с помощью специальных очков хорошо видеть опухоль и удалять ее полностью. Разработка готовится к государственной регистрации. "В течение двух лет мы рассчитываем довести ее до внедрения в серию", - рассказал Чемезов.

"Ростех" также ведет тестирование "цифровых лекарств" на основе наноконструкций, которые без операционного вмешательства смогут разрушать раковые клетки под действием переменного магнитного поля, добавил генеральный директор "Ростеха". Для внедрения таких технологий в широкую практику требуется цикл доклинических и клинических исследований, который может занять от пяти до семи лет. "Особо тяжелобольным пациентам, страдающим смертельно-опасными онкозаболеваниями, такие операции смогут проводиться по упрощенной процедуре уже через 2-3 года на основе информированного согласия пациента. Российское законодательство это позволяет", - подчеркнул Чемезов.