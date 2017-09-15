Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростех намерен в течение 2-3 лет начать производство "цифровых лекарств" от онкологии

Экономика и бизнес
15 сентября, 15:00 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 15, сентября. /ТАСС

Как заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, эффективность разработок высокая и уже протестировано на 150 больных

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует в течение 2-3 лет начать производство и применение "цифровых лекарств" для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в рамках конференции "БИОТЕХМЕД".

Смотрите также

Центр компетенций по здравоохранению в цифровой экономике может появиться в 2018 году

Ростех планирует внедрить "электронного доктора" для диагностики болезней сердца

"Нацимбио" начнет производить лекарства от ВИЧ совместно с Mylan laboratories

"Первые экспериментальные образцы уже существуют, в течение 2-3 лет, и даже раньше, мы готовы начать их внедрение, в первую очередь - для лечения смертельно опасных онкологических заболеваний. Эти новые технологии будут в значительной степени определять облик отечественной биомедицины как в ближайшие десятилетия, так и на отдаленную перспективу", - отметил Чемезов.

Кроме того, в 2018 году "Ростех" намерен начать опытное производство и клиническую апробацию биосенсоров на основе микрочипа и аптамеров для экспресс-диагностики наиболее распространенных видов онкологии.

"Эта технология позволяет максимально быстро поставить диагноз. Она уже протестирована на примерно 150 больных. Эффективность разработки высокая. Необходимые для данной технологии аптамеры получены в Красноярском государственном медицинском университете по госзаданию Минздрава. Апробация проводится в Красноярском онкологическом диспансере, а производство - на базе нашей холдинговой компании Росэлектроника", - пояснил Чемезов.

Специалисты госкорпорации также создали специальный спрей с аптамерами, который используется для лечения рака головного мозга. Спрей, нанесенный на пораженные ткани, позволяет хирургу с помощью специальных очков хорошо видеть опухоль и удалять ее полностью. Разработка готовится к государственной регистрации. "В течение двух лет мы рассчитываем довести ее до внедрения в серию", - рассказал Чемезов.

"Ростех" также ведет тестирование "цифровых лекарств" на основе наноконструкций, которые без операционного вмешательства смогут разрушать раковые клетки под действием переменного магнитного поля, добавил генеральный директор "Ростеха". Для внедрения таких технологий в широкую практику требуется цикл доклинических и клинических исследований, который может занять от пяти до семи лет. "Особо тяжелобольным пациентам, страдающим смертельно-опасными онкозаболеваниями, такие операции смогут проводиться по упрощенной процедуре уже через 2-3 года на основе информированного согласия пациента. Российское законодательство это позволяет", - подчеркнул Чемезов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
2
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
3
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
4
На востоке Москвы в пруду тонет лось
5
Футболист "Краснодара" Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама