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ЦБ снизил ставки по инструментам рефинансирования

Экономика и бизнес
15 сентября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Процентные ставки инструментов рефинансирования по инвестиционным кредитам, а также кредитам лизинговым компаниям снижены до 7,5% годовых

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России вслед за снижением ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 8,5% снизил с 18 сентября ставки по ряду инструментов рефинансирования. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными по программе "Военная ипотека", снижена до уровня 8,50% годовых.

Процентные ставки инструментов рефинансирования по инвестиционным кредитам, обеспечением по которым является залог прав требования либо облигаций из Ломбардного списка Банка России, а также кредитам лизинговым компаниям снижены до 7,5% годовых.

Минимальные ставки - 6,5% годовых - действуют по договорам МСП Банка в рамках поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, а также по кредитам, обеспеченным поручительствами Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и застрахованных Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Регулятор подчеркнул, что инфляция находится вблизи целевого уровня в 4%, а экономика продолжает расти, поэтому ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшие два квартала.

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