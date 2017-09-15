Правительство РФ будет субсидировать часть затрат на экспорт сельхозпродукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября /ТАСС/. Правительство РФ будет субсидировать часть логистических затрат на экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, постановление выйдет до конца недели. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович на Международном рыбопромышленном форуме.

"До конца недели выйдет постановление правительства, которое предусматривает компенсацию части логистических затрат по доставке сельхозпродукции и рыбной продукции на другие рынки, пока в порядке пилотного проекта", - сказал он, отметив, что в этом году механизм будет протестирован на отдельных компаниях, а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере.

Дворкович отметил, что рассматриваются различные варианты поддержки транспортных затрат аграриев - и через субсидию РЖД, и через прямые субсидии производителю. "Варианты рассматриваются", - сообщил вице-премьер.

По его словам, какая часть будет субсидироваться, зависит от направлений поставки. "Если будет необходимость поставки продукции из европейской части России на рынки Азии и обратно, то это достаточно серьезные возможные субсидии, которые могут составлять 20-30% от общей стоимости продукции", - заявил Дворкович.

Экспортная пошлина на зерно

Он отметил, что не видит необходимости в полной отмене экспортной пошлины на зерно, поскольку она и так сейчас обнулена, и планов по ее увеличению у правительства нет. Об этом он сказал журналистам в кулуарах рыбопромышленного форума.

"Сейчас это (абсолютная отмена экспортной пошлины на зерно - прим. ТАСС) - не самый принципиальный вопрос. Никаких планов по введению экспортной пошлины нет. Наоборот, надо стимулировать максимально экспорт, у нас хороший достаточно урожай, поэтому будем искать дополнительные механизмы увеличения экспорта, а не сдерживания", - сказал он.

Экспортная пошлина на зерно была обнулена в сентябре 2016 г., но она все еще не отменена. Однако ранее в СМИ появилась информация, что на рынке обсуждается возможность полной отмены пошлины на экспорт зерна, несмотря на то, что она обнулена.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с лета 2015 г. После введения пошлины формула ее расчета несколько раз менялась. До настоящего времени экспортная пошлина на пшеницу составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за т.

Российский зерновой союз оценивал потери российских аграриев из-за введения экспортной пошлины на пшеницу в прошлом сезоне в 50 млрд руб.

Зерновые интервенции

Вице-премьер РФ считает, что проведением зерновых интервенций должна заниматься коммерческая, а не государственная структура. Вопрос создания такой организации обсуждается, сообщил он журналистам на Международном рыбопромышленном форуме.

По информации газеты "Ведомости", функции Объединенной зерновой компании (ОЗК) по проведению государственных зерновых интервенций осенью могут быть переданы во ФГУП при Минсельхозе. Вывод интервенционного фонда с баланса ОЗК - ключевое условие ее приватизации, говорил изданию федеральный чиновник.

"Я против создания новых ФГУПов, считаю, что речь должна идти о коммерческой (структуре - прим. ТАСС). А где она должно быть создана - при Минсельхозе или при одном из институтов развития, например, Россельхозбанке - это можно обсудить", - заявил Дворкович. Он добавил, что вопрос обсуждается и решения пока нет. "Но повторяю - не ФГУП и не бюджетное учреждение. Именно акционерное общество", - отметил вице-премьер.

Государство с 2001 года проводит закупочные и товарные интервенции для регулирования внутренних цен на зерно. Осенью, после поступления урожая на рынок, цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их. А зимой и весной, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно из интервенционного фонда.

ОЗК, созданная в 2009 году, выступает госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству, 50% минус 1 акция - у группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Государство уже несколько лет собирается продать свою долю, сейчас ОЗК в плане приватизации на 2017-2019 годы.