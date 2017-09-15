Стратегия социально-экономического развития до 2025 года отразится в бюджете 2018-2020 гг.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития РФ на период до 2025 года найдет отражение в бюджете РФ на 2018 год и плановый 2019-2020 годы, сказал журналистам в кулуарах рыбопромышленного форума вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Отдельные темы (стратегии - прим. ТАСС), конечно, в бюджете учитываются, потому что есть абсолютные вещи, которые уже являются частью текущих планов и, конечно, будут частью стратегии", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что это касается, в том числе, темы поддержки экспорта, вложений в здравоохранение и образование.
По его словам, работа над стратегией еще продолжается, министр экономического развития Максим Орешкин докладывает на эту тему и главе правительства, и президенту, получает необходимые указания и продолжает консультации с ведомствами и экспертами.