Дворкович поддержал предложение о льготах на обводненные месторождения нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поддержал предложение Минэнерго предоставлять компаниям - претендентам льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на обводненных нефтяных месторождениях, если эти льготы гарантируют рост добычи на них. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

"Я поддерживаю (позицию Минэнерго обязать компании увеличивать добычу на обводненных месторождениях в обмен на льготу - прим. ТАСС)", - сказал он.

Дворкович отметил, что на старых месторождениях есть определенное снижение добычи, которое должно компенсироваться увеличением добычи на новых и высокообводненных и других месторождениях, где запасы трудноизвлекаемы. "В проект закона - да (это условие внесено - прим. ТАСС). Другое дело, что Минфин его еще не согласовывал, еще идут дискуссии", - сообщил вице- премьер.

Законопроект подразумевает выдачу льготы обводненным месторождениям в размере 50% от ставки НДПИ. Льготы могут распространяться на пять месторождений: Самотлор ("Роснефть"), Федоровское ("Сургутнефтегаз"), Суторминское ("Газпром нефть"), Тевлинско-Русскинское ("Лукойл") и Ватинское ("Славнефть"). Уровень остаточных запасов нефти у этих месторождений составляет от 110-115 млн тонн для ХМАО и от 90 млн тонн для ЯНАО, выработанность в пределах 50-80%, а обводненность - более 85%.

Позиции министерств

Против предоставления льгот выступал Минфин. Глава министерства Антон Силуанов оценивал возможные ежегодные потери бюджета от них в 130 млрд рублей.

Однако в Минэнерго заявляли, что выпадающие доходы бюджета будут компенсированы спустя три года из-за роста добычи на них.

Замминистра энергетики Алексей Текслер говорил недавно журналистам, что ведомствам так и не удалось прийти к консенсусу по поводу законопроекта. Решение должно принять "руководство страны", отмечал он.

С предложением снизить налоговую нагрузку на месторождения с высокой обводненностью в прошлом году выступил глава "Роснефти" Игорь Сечин.