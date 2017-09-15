Дворкович поддержал предложение о льготах на обводненные месторождения нефти

Уникальную операцию по лечению катаракты провели на конференции офтальмологов в АстраханиНаука 15 сентября, 15:42
На Урале открыли предприятие для ликвидации самого глубокого угольного разреза в ЕвропеНовости Урала 15 сентября, 15:41
Путин и Макрон высказались за возобновление прямых переговоров по КНДРПолитика 15 сентября, 15:38
Битва за медали: сборная России в шаге от финала ЕвробаскетаСпорт 15 сентября, 15:30
Еремин: процесс возвращения штангистки Сливенко в спорт затягиваетсяСпорт 15 сентября, 15:28
Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:23
Изабель Юппер и Луи Гаррель вошли в комитет по поддержке Серебренникова во ФранцииКультура 15 сентября, 15:17
Контейнерооборот порта Гонконг в августе 2017 года снизился на 1,7%Транспорт 15 сентября, 15:13
Трамп выступил за ужесточение ограничений на въезд в США после теракта в ЛондонеМеждународная панорама 15 сентября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поддержал предложение Минэнерго предоставлять компаниям - претендентам льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на обводненных нефтяных месторождениях, если эти льготы гарантируют рост добычи на них. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.
"Я поддерживаю (позицию Минэнерго обязать компании увеличивать добычу на обводненных месторождениях в обмен на льготу - прим. ТАСС)", - сказал он.
Дворкович отметил, что на старых месторождениях есть определенное снижение добычи, которое должно компенсироваться увеличением добычи на новых и высокообводненных и других месторождениях, где запасы трудноизвлекаемы. "В проект закона - да (это условие внесено - прим. ТАСС). Другое дело, что Минфин его еще не согласовывал, еще идут дискуссии", - сообщил вице- премьер.
Законопроект подразумевает выдачу льготы обводненным месторождениям в размере 50% от ставки НДПИ. Льготы могут распространяться на пять месторождений: Самотлор ("Роснефть"), Федоровское ("Сургутнефтегаз"), Суторминское ("Газпром нефть"), Тевлинско-Русскинское ("Лукойл") и Ватинское ("Славнефть"). Уровень остаточных запасов нефти у этих месторождений составляет от 110-115 млн тонн для ХМАО и от 90 млн тонн для ЯНАО, выработанность в пределах 50-80%, а обводненность - более 85%.
Против предоставления льгот выступал Минфин. Глава министерства Антон Силуанов оценивал возможные ежегодные потери бюджета от них в 130 млрд рублей.
Однако в Минэнерго заявляли, что выпадающие доходы бюджета будут компенсированы спустя три года из-за роста добычи на них.
Замминистра энергетики Алексей Текслер говорил недавно журналистам, что ведомствам так и не удалось прийти к консенсусу по поводу законопроекта. Решение должно принять "руководство страны", отмечал он.
С предложением снизить налоговую нагрузку на месторождения с высокой обводненностью в прошлом году выступил глава "Роснефти" Игорь Сечин.