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Череповец и Анжеро-Судженск первыми покинут список моногородов

Экономика и бизнес
15 сентября, 15:18 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 15, сентября. /ТАСС

По словам руководителя программы "Комплексное развитие моногородов" Ирины Макиевой, города продолжат получать федеральную поддержку

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Вологодский Череповец и кемеровский Анжеро-Судженск первыми покинут список из 319 моногородов России, но без поддержки не останутся. Об этом сообщила в пятницу ТАСС зампред правления Внешэкономбанка (ВЭБ), руководитель программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева в ходе VI Международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде.

"Череповец первым готов выйти из списка 319 моногородов России, сейчас там откроется большое предприятие "Фосагро" [запуск крупнейшего комплекса по производству аммиака и карбамида запланирован на сентябрь-октябрь 2017 года, инвестиции в проект составили 60 млрд рублей], и город перестанет полностью зависеть от металлургии. Это большой успех, это крупный город, у которого есть все предпосылки для выхода из списка, мы уверены, что это случится", - сказала ТАСС Макиева.

Второй город, претендующий на выход из списка - это Анжеро-Судженск Кемеровской области, где запустились альтернативные проекты, отметила руководитель федеральной программы. При этом подчеркнула она, эти моногорода продолжат получать федеральную поддержку.

По остальным моногородам все зависит от заявки и от того, какие инвесторы придут на территорию.

"Если инвестор устойчивый и успешный, хоть вологодские моногорода, хоть нижегородские - все имеют абсолютно равные шансы. К примеру, на Кузбассе два моногорода одномоментно получили статус ТОР. У них разные специализации, поэтому они друг другу не мешают. Кузбасс - это 24 монотерритории, тяжелейшие шахтерские города, но люди объединились для решения общих проблем, и там идут большие позитивные сдвиги", - сказала Макиева.

Она выразила надежду, чтобы хотя бы один моногород Нижегородской области в 2018 году попал в список лучших монотерриторий. По словам же губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, в области как минимум два кандидата на выход из списка моногородов - Балахна, в которой уровень влияния градообразующего бумажного комбината снизился до 6%, и Первомайск.

VI Международный бизнес-саммит проходит на площадках Нижегородской ярмарки, саммит включает более 70 конгрессных мероприятий, в нем принимают участие 12 тыс. человек из 37 субъектов РФ и 28 стран. Основная идея саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 млрд рублей.

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