От хищений средств со счетов в банках в основном страдают граждане младше 40 лет

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СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. От хищений средств с банковских счетов в основном страдают граждане моложе 40 лет, сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на Международном банковском форуме.
"На сегодня, к сожалению, от хищений страдают в основном граждане до 40 лет. Это как раз те самые граждане, которые уже хотят, но еще не имеют большого количества денег. Они слишком доверяют технологиям, они слишком доверяют тому, что им предлагают в том числе финтех-компании", - сказал Сычев.
Он отметил, что одной из мер ЦБ по противодействию хищениям средств является повышение квалификации специалистов в области безопасности. Кроме того, по словам Сычева, в планах ЦБ - начать работу с российскими вузами по повышению качества образования в сфере безопасности.