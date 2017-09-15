Сбербанк выявил в 2017 году свыше 600 фишинговых доменов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Служба кибербезопасности Сбербанка с начала года выявила и способствовала прекращению работы в российском интернет-пространстве свыше 600 доменных имен, использовавшихся для фишинговых атак, около 200 мошеннических площадок и более 1,3 тыс. сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

"На "удочку" мошенников (fishing означает "рыбалка" - прим. ТАСС) попадаются люди доверчивые, не обладающие должными навыками защиты от киберфрода. Именно поэтому приоритеты Сбербанка сдвигаются в сторону профилактических мер по повышению финансовой грамотности населения", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.