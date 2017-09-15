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ЦБ РФ ожидает, что ипотечные ставки продолжат падать

Экономика и бизнес
15 сентября, 15:53 дата обновления: 15 сентября, 16:06 UTC+3

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это поддержит высокий спрос на ипотеку

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке, что поддержит спрос на этот вид кредитов. Об этом заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что ставки (по ипотеке) снижаются, и мы ожидаем, что они продолжат снижаться, в том числе и с учетом принятого сегодня решения (о снижении ключевой ставки до 8,5% - прим. ТАСС). Конечно это будет поддерживать высокий спрос на ипотеку, и здесь, скорее, наши оценки развития рынка ипотеки оптимистичные. Мы считаем, будет хороший, здоровый рост. Качество кредитов пока хорошее и не вызывает никаких опасений", - сказала она.

Председатель Банка России также заявила, что не считает ситуацию на ипотечным рынке страны бумом, но динамика является "хорошим ростом". 

"Что касается развития ипотеки, я бы не назвала это ипотечным бумом, это хороший рост, действительно, ипотека хорошо растет. У нас есть данные по семи месяцам этого года - количество вновь выданных ипотечных кредитов выросло на 12%, размер отдельного ипотечного кредита вырос на 7%. Это хороший рост, но это нельзя назвать бумом", - сказала Набиуллина.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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