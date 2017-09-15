Минторг США начал антидемпинговое расследование против Японии и Казахстана

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Уилбур Росс объявил о начале расследования с целью определить, не являются ли условия для производителей титановой губки из Японии и Казахстана на американском рынке чрезмерно льготными. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой минторга.

"Министерство торговли намерено незамедлительно предпринять действия с тем, чтобы прекратить применение любых нечестных торговых практик. Мы примем решения при первой же возможности, обеспечив при этом полную и честную оценку фактов", - отметил Росс. По его словам, рынок в США является одним из самых открытых в мире, но власти должны гарантировать честные условия для американских предприятий.

Поводом для проведения расследования послужило обращение базирующейся в штате Техас компании TIMET от 24 августа этого года. Суть претензии сводится к тому, что поставляемая из Японии губка стоит дешевле примерно на 67-95%. Цена того же товара из Казахстана на 42,22% ниже стоимости губчатого титана, производимого в США. Кроме того, поставщики из этих двух стран якобы получают несправедливые субсидии.

С января 2017 года министерство инициировало уже 65 антидемпинговых расследований - это на 48% больше по сравнению с прошлым годом.