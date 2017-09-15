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ЦБ не видит рисков существенного колебания курса рубля

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:23 UTC+3

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что с точки зрения основных индикаторов проблем нет

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России не видит рисков существенного колебания валютного курса рубля, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим сейчас никаких рисков для существенных колебаний валютного курса. Каким будет текущий счет в третьем квартале - он действительно сезонно слабый: может быть и слабо положительным, и около нуля, и слабо отрицательным. С точки зрения основных индикаторов, мы не видим здесь никаких проблем", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что само по себе поведение текущего счета платежного баланса не является фактором того или иного движения валютного курса.

"В условиях плавающего курса рубля при дефиците текущего счета может не происходить никакого ослабления курса, может происходить даже его укрепление, потому что это будет балансироваться финансовым счетом, но с учетом динамики валютных резервов", - пояснила глава ЦБ.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
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