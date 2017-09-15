Белоруссия получила госкредит России на сумму $700 млн

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Минск получил средства государственного финансового кредита России размером в $700 млн, которые зачислены на счет министерства финансов Белоруссии. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба минфина.

"Средства в полном объеме зачислены 15 сентября на счет министерства финансов", - сообщает минфин.

Соглашение между правительствами двух стран о предоставлении Белоруссии государственного финансового кредита от России на сумму $700 млн было подписано 30 августа в Москве.

Российская сторона предоставляет Белоруссии в 2017 году государственный финансовый кредит в сумме $700 млн на цели погашения и обслуживания госдолга Белоруссии перед Россией. Проценты за пользование кредитом уплачиваются по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,45%. Согласно условиям предоставления займа, белорусская сторона погашает кредит 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет, начиная с 15 апреля 2018 года.