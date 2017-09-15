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МЭР понизило прогноз по инфляции в 2017 году до 3,2%

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:29 UTC+3 КАЛИНИНГРАД 15, сентября. /ТАСС

В ведомстве не исключают, что показатель может быть ниже 3%

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КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ понизило прогноз по инфляции в 2017 году до 3,2%, не исключает замедления до уровня ниже 3%. Об этом сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин.

"Главные изменения, которые мы сделаем, - изменение прогноза по инфляции, наш новый прогноз на 2017 год - 3,2%. Причем мы не исключаем, что при благоприятном сценарии инфляция может опуститься ниже 3%", - сказал министр.

В августе Минэкономразвития изменило прогноз по годовой инфляции на 2017 года с 3,7% до 3,5%. Зато прогнозы по инфляции на 2018-2020 гг. МЭР оставило без изменений - на уровне 4%.

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Орешкин, Максим Станиславович
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