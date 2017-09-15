МЭР понизило прогноз по инфляции в 2017 году до 3,2%

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ понизило прогноз по инфляции в 2017 году до 3,2%, не исключает замедления до уровня ниже 3%. Об этом сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин.
"Главные изменения, которые мы сделаем, - изменение прогноза по инфляции, наш новый прогноз на 2017 год - 3,2%. Причем мы не исключаем, что при благоприятном сценарии инфляция может опуститься ниже 3%", - сказал министр.
В августе Минэкономразвития изменило прогноз по годовой инфляции на 2017 года с 3,7% до 3,5%. Зато прогнозы по инфляции на 2018-2020 гг. МЭР оставило без изменений - на уровне 4%.