МЭР понизило прогноз по инфляции в 2017 году до 3,2%

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ понизило прогноз по инфляции в 2017 году до 3,2%, не исключает замедления до уровня ниже 3%. Об этом сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин.

"Главные изменения, которые мы сделаем, - изменение прогноза по инфляции, наш новый прогноз на 2017 год - 3,2%. Причем мы не исключаем, что при благоприятном сценарии инфляция может опуститься ниже 3%", - сказал министр.

В августе Минэкономразвития изменило прогноз по годовой инфляции на 2017 года с 3,7% до 3,5%. Зато прогнозы по инфляции на 2018-2020 гг. МЭР оставило без изменений - на уровне 4%.