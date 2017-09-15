МЭР: данные роста промышленности в августе указывают на рост ВВП выше 2%

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Данные роста промышленности в августе указывают на рост ВВП выше 2%, заявил ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Ранее Росстат сообщил, что промышленное производство в России в январе - августе 2017 года выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2017 года в годовом выражении рост составил 1,5%.

"В целом, мы ожидаем, что рост ВВП вернется выше отметки 2%, нужно сейчас дождаться данных, которые выйдут на следующей неделе - по росту розничной торговли и другим показателям, тогда дадим оценку конкретную, но ожидаем выше 2% и первые данные по промышленности на это указывают", - сказал Орешкин.

Министр также заявил, что МЭР не будет пересматривать прогноз по росту ВВП РФ в 2017 год на уровне 2,1%.

"Мы в начале года вышли с оценкой в 2%, ситуация развивается, как мы ожидали, поэтому чуть-чуть повысили - до 2,1%. Очень рады, что оценки экспертного сообщества и ЦБ постепенно подтянулись, и ЦБ нашу оценку взял в центр диапазона", - отметил он.

Ранее Центральный банк в своем пресс-релизе по итогам заседания совета директоров по вопросам денежно- кредитной политики повысил прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года до 1,7-2,2%, тогда как прежде прогнозировал увеличение ВВП в 2017 году на 1,3-1,8%.

При этом в дальнейшем темп прироста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим, как отмечал ЦБ, при условии проведения структурных преобразований.