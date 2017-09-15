Глава МЭР: зарплата должна быть выше прожиточного минимума

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Рабочие места с зарплатой ниже прожиточного минимума в будущем необходимо сократить, создавая новые высокооплачиваемые. Такое мнение высказал ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Конечно же, заработная плата в нашей стране должна быть выше прожиточного минимума, и часть рабочих мест, которые низкооплачиваемые, придется сокращать, но для того, чтобы эти люди получили новые рабочие места с более высоким уровнем зарплат", - сказал Орешкин, комментируя предложение уравнять МРОТ и прожиточный минимум.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть предложение Федерации независимых профсоюзов России о том, чтобы уровнять МРОТ и прожиточный минимум уже с 1 января 2018 года. По его словам, в этом вопросе главное не навредить и не подорвать возможности бюджета для исполнения других важных социальных обязательств.