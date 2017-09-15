Глава МЭР: зарплата должна быть выше прожиточного минимума

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Рабочие места с зарплатой ниже прожиточного минимума в будущем необходимо сократить, создавая новые высокооплачиваемые. Такое мнение высказал ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Конечно же, заработная плата в нашей стране должна быть выше прожиточного минимума, и часть рабочих мест, которые низкооплачиваемые, придется сокращать, но для того, чтобы эти люди получили новые рабочие места с более высоким уровнем зарплат", - сказал Орешкин, комментируя предложение уравнять МРОТ и прожиточный минимум.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть предложение Федерации независимых профсоюзов России о том, чтобы уровнять МРОТ и прожиточный минимум уже с 1 января 2018 года. По его словам, в этом вопросе главное не навредить и не подорвать возможности бюджета для исполнения других важных социальных обязательств.