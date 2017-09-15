Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МЭР: зарплата должна быть выше прожиточного минимума

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:46 UTC+3

Максим Орешкин отметил, что часть низкооплачиваемых рабочих мест придется сокращать

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Рабочие места с зарплатой ниже прожиточного минимума в будущем необходимо сократить, создавая новые высокооплачиваемые. Такое мнение высказал ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Конечно же, заработная плата в нашей стране должна быть выше прожиточного минимума, и часть рабочих мест, которые низкооплачиваемые, придется сокращать, но для того, чтобы эти люди получили новые рабочие места с более высоким уровнем зарплат", - сказал Орешкин, комментируя предложение уравнять МРОТ и прожиточный минимум.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть предложение Федерации независимых профсоюзов России о том, чтобы уровнять МРОТ и прожиточный минимум уже с 1 января 2018 года. По его словам, в этом вопросе главное не навредить и не подорвать возможности бюджета для исполнения других важных социальных обязательств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
2
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
3
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
4
Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года
5
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
6
В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи
7
МЧС объявило штормовое предупреждение в девяти регионах ЦФО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама