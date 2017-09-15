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Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФ

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:04 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По словам главы ЦБ, устойчивость денежно-кредитных и бюджетных условий и темпы экономического роста внушают оптимизм, а макроэкономические показатели демонстрируют стабильность

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Существует достаточно много факторов, позитивно характеризующих российскую экономику, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос ТАСС об ожиданиях от пересмотра суверенного рейтинга РФ агентством S&P.

"На мой взгляд, макроэкономические показатели практически все демонстрируют и стабильность, и прогресс, и устойчивость денежно-кредитных условий, и бюджетных условий, темпы экономического роста внушают оптимизм. Достаточно много факторов объективных, которые, как мне кажется, позитивно характеризуют нашу экономическую ситуацию", - сказала она.

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При этом глава ЦБ отметила, что, несмотря на это, регулятор всегда придерживается пессимистичных ожиданий относительно рейтинговых действий.

Пересмотр суверенного рейтинга РФ агентством S&P ожидается 15 сентября. 17 марта S&P повысило прогноз по рейтингу до "позитивного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".

Тогда S&P поясняло, что пересмотр прогноза по рейтингу отражает ожидания того, что ВВП России вернется на траекторию роста и российская экономика продолжит адаптироваться к низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы.

Опрошенные ТАСС эксперты ожидают повышения рейтинга со спекулятивного уровня "ВВ+" до инвестиционного "BBB-".

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