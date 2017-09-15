Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФ

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Существует достаточно много факторов, позитивно характеризующих российскую экономику, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос ТАСС об ожиданиях от пересмотра суверенного рейтинга РФ агентством S&P.
"На мой взгляд, макроэкономические показатели практически все демонстрируют и стабильность, и прогресс, и устойчивость денежно-кредитных условий, и бюджетных условий, темпы экономического роста внушают оптимизм. Достаточно много факторов объективных, которые, как мне кажется, позитивно характеризуют нашу экономическую ситуацию", - сказала она.
При этом глава ЦБ отметила, что, несмотря на это, регулятор всегда придерживается пессимистичных ожиданий относительно рейтинговых действий.
Пересмотр суверенного рейтинга РФ агентством S&P ожидается 15 сентября. 17 марта S&P повысило прогноз по рейтингу до "позитивного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".
Тогда S&P поясняло, что пересмотр прогноза по рейтингу отражает ожидания того, что ВВП России вернется на траекторию роста и российская экономика продолжит адаптироваться к низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы.
Опрошенные ТАСС эксперты ожидают повышения рейтинга со спекулятивного уровня "ВВ+" до инвестиционного "BBB-".