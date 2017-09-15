Глава МЭР: снижение ключевой ставки ЦБ связано с замедлением инфляции ниже прогноза

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п., до 8,5% связано с замедлением инфляции в РФ ниже прогноза. Такое мнение высказал ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Те решения, которые сейчас принимает ЦБ по снижению ставки, это как раз реакция на то, что инфляция опустилась ниже уровня прогноза. Насколько я знаю, ЦБ дал прогноз в районе 3,7% по инфляции на конец года. Мы ожидаем 3,2%, если мы увидим опять, что инфляция идет ниже ожиданий ЦБ, то понятно, что ЦБ на это будет реагировать", - сказал министр.