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Глава МЭР: снижение ключевой ставки ЦБ связано с замедлением инфляции ниже прогноза

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:56 UTC+3

Банк России дал прогноз порядка 3,7%, Минэкономразвития ожидает 3,2%

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КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п., до 8,5% связано с замедлением инфляции в РФ ниже прогноза. Такое мнение высказал ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Те решения, которые сейчас принимает ЦБ по снижению ставки, это как раз реакция на то, что инфляция опустилась ниже уровня прогноза. Насколько я знаю, ЦБ дал прогноз в районе 3,7% по инфляции на конец года. Мы ожидаем 3,2%, если мы увидим опять, что инфляция идет ниже ожиданий ЦБ, то понятно, что ЦБ на это будет реагировать", - сказал министр.

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Орешкин, Максим Станиславович
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Россия Динамика ключевой ставки Центробанка
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