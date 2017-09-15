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План развития моногорода Череповца утвержден до 2025 года

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:14 UTC+3 ТАСС

Он содержит около 200 проектов

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ТАСС, 15 сентября. План комплексного развития города металлургов Череповца Вологодской области утвержден, он содержит около 200 проектов во всех сферах жизни города. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

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"На заседании управляющего совета мы утвердили паспорт программы по развитию города до 2025 года, рассмотрели ход реализации программы по благоустройству территории. Это основополагающие программные документы, на основании которых город будет развиваться при поддержке Фонда развития моногородов, Внешэкономбанка и области. Новая управленческая команда Череповца настроена на результат", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора области Алексея Кожевникова по итогам его поездки в Череповец.

Как пояснил ТАСС заместитель губернатора, программа содержит до 200 мероприятий по всем сферам жизни.

"Помимо мер по развитию экономики и предпринимательства, программа включает планы по реконструкции городской среды - созданию и благоустройству парков, двух набережных, созданию специальных мест для занятий спортом, по реконструкции дорог и дворов. К сфере образования запланировано создание кванториума, в экономике - еще одного технопарка", - пояснил Кожевников.

Он отметил, что уникальный налоговый и инвестиционный климат Череповца после создания в нем территории опережающего развития дополняется и тем, что в моногороде будет создана одна из ключевых промышленных площадок региона - индустриальный парк "Череповец". Его территория составляет 50 га, ее планируется расширить еще на 150 га.

На сегодня завершено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, построены внешние инженерные сети, дороги, электроподстанция мощностью 26 МВт, собственные очистные сооружения, Интернет и телекоммуникации, природный газ.

Моногород Череповец - крупный промышленный центр Вологодской области и Северо-Запада России с населением более 300 тыс. человек. В нем сосредоточены крупнейшие предприятия черной металлургии и химического комплекса - "Северсталь", "Северсталь-метиз", "Фосагро", а также предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса.

В августе 2017 года подписано постановление о создании в Череповце территории опережающего развития. О вхождении в создаваемый Череповецкий индустриальный парк заявили 13 резидентов, подписав соответствующие соглашения с правительством области на общую сумму порядка 5 млрд рублей. Планируется, что в "Череповце" будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест, в 2018 году он одним из первых сможет выйти из списка моногородов России.

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