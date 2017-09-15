В Югре запущена новая технология по переработке отходов бурения

ТАСС, 15 сентября. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Наталья Комарова в пятницу в Нижневартовском районе приняла участие в запуске комплекса с новой технологией переработки отходов бурения. Об этом сообщили в департаменте общественных связей региона.

"Комарова в ходе рабочей поездки в Нижневартовский район приняла участие в торжественном запуске комплекса по переработке отходов бурения методом закачки в пласт. По оценке экспертов, это одна из наиболее инновационных мировых практик по утилизации отходов производства при добыче нефти и газа. Закачка в пласт исключает размещение на поверхности буровых отходов и их контакт с окружающей средой в отличие от традиционных методов переработки. Комплекс оборудован автоматизированной системой управления, позволяющей осуществить централизованный сбор и обработку информации параметров процесса закачки", - сказали в департаменте, добавив, что такой метод "позволит исключить техногенную нагрузку на окружающую среду".

По словам Комаровой, к опытно-промышленной эксплуатации системы в регионе приступила нефтяная компания "Роснефть"

"За последние три года, включив экологические мероприятия в государственные программы, совместно с недропользователями мы добились того, что каждый второй факел в Югре был потушен, и 90% исторических амбаров были ликвидированы. Положусь на точку зрения экспертов, которые считают представленную технологию самой передовой, а комплексный подход к этим вопросам характеризует "Роснефть" как компанию, которая не только идет в ногу со временем, но и опережает его", - приводит департамент слова Комаровой.

По ее словам, мощность комплекса - более 140 тыс. куб. метров бурового шлама в год.