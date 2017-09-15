В Югре запущена новая технология по переработке отходов бурения

Бах назвал неверной информацию об исключении тяжелой атлетики из программы Олимпиады-2020Спорт 15 сентября, 18:53
Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018Спорт 15 сентября, 18:46
Фазель: семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительнымиСпорт 15 сентября, 18:44
Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотовОбщество 15 сентября, 18:40
Изменение климата грозит вымиранием рыбыСоциальная ответственность 15 сентября, 18:36
Завершена реконструкция шпиля здания МИД в МосквеОбщество 15 сентября, 18:35
Дети-беженцы сталкиваются с жестоким обращением и эксплуатациейСоциальная ответственность 15 сентября, 18:26
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018Спорт 15 сентября, 18:24
МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца годаСпорт 15 сентября, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Наталья Комарова в пятницу в Нижневартовском районе приняла участие в запуске комплекса с новой технологией переработки отходов бурения. Об этом сообщили в департаменте общественных связей региона.
"Комарова в ходе рабочей поездки в Нижневартовский район приняла участие в торжественном запуске комплекса по переработке отходов бурения методом закачки в пласт. По оценке экспертов, это одна из наиболее инновационных мировых практик по утилизации отходов производства при добыче нефти и газа. Закачка в пласт исключает размещение на поверхности буровых отходов и их контакт с окружающей средой в отличие от традиционных методов переработки. Комплекс оборудован автоматизированной системой управления, позволяющей осуществить централизованный сбор и обработку информации параметров процесса закачки", - сказали в департаменте, добавив, что такой метод "позволит исключить техногенную нагрузку на окружающую среду".
По словам Комаровой, к опытно-промышленной эксплуатации системы в регионе приступила нефтяная компания "Роснефть"
"За последние три года, включив экологические мероприятия в государственные программы, совместно с недропользователями мы добились того, что каждый второй факел в Югре был потушен, и 90% исторических амбаров были ликвидированы. Положусь на точку зрения экспертов, которые считают представленную технологию самой передовой, а комплексный подход к этим вопросам характеризует "Роснефть" как компанию, которая не только идет в ногу со временем, но и опережает его", - приводит департамент слова Комаровой.
По ее словам, мощность комплекса - более 140 тыс. куб. метров бурового шлама в год.