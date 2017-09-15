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Титов: уровень снижения ставки ЦБ отстает от макроэкономических условий

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, сентября. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен назвал такие действия Центробанка "движением в правильную сторону", но "слишком медленным"

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КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Уровень снижения ключевой ставки Банка России отстает от макроэкономических условий, но тенденция положительная. Об этом заявил ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя сегодняшнее снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5%, до 8,5% годовых.

"В любом случае, тенденция в правильную сторону. Конечно же, снижение процентной ставки сильно отстает от макроэкономических условий для этого. Нам всегда заявляли, что ставка должна следовать за инфляцией, сегодня инфляция уже меньше 4%. Тем не менее, ставка всего лишь на половину процента понижена", - сказал Титов. "Это, конечно, движение в правильную сторону, но слишком медленное", - добавил он.

По мнению Титова, так как инфляция продолжает снижаться значительно большими темпами, чем снижается ставка, в ближайшее время ставка должна быть выше инфляции максим на 2%. "Только тогда есть условие для экономического развития", - заключил он.

Банк России отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, поэтому "на горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки".

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
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