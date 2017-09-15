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Первый в ЮФО специализированный завод по переработке сои построят в Адыгее

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:35 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Производство планируют запустить в 2019 году

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МАЙКОП, 15 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Инвестиции фирмы "Ошер" в первый в Южном федеральном округе специализированный завод по переработке сои, который появится в станице Дондуковской Гиагинского района Адыгеи, составят 1,2 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила руководитель отдела экономического развития администрации Гиагинского района республики Ирина Файчук.

"Первое специализированное в ЮФО предприятие по переработке сои создается на базе бывшего комбикормового завода в станице Дондуковской. После его реконструкции инвестор - фирма "Ошер" - намерен производить соевого масла и соевого шрота в объеме 250 тонн переработанного сырья в сутки. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей, его реализация позволит создать 150 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в различные уровни бюджета Адыгеи", - сказала она.

Как сказал ТАСС главный инженер инвестпроекта Юрий Попов, строительство начнется в первом квартале 2018 года, запуск производства ожидается в третьем квартале 2019 года.

Бывший комбикормовый завод уже оформлен в собственность, завершена процедура регистрации его имущества. Для модернизации цехов заказано бельгийское и отечественное оборудование, решены инфраструктурные вопросы, определены мощности потребления энергоресурсов. Переработка сои будет осуществляться методом прямой экстракции.

"Сегодня поставки из-за рубежа соевой продукции в регионы ЮФО составляют порядка 30% остальные 70% соевого шрота поставляют на Юг России заводы Калининградской и Белгородской областей. При этом наши отечественные производители вывозят из ЮФО сою, у себя перерабатывают и отправляют в наш регион готовую продукцию. Наша цель - полностью обеспечить соевым шротом и маслом ЮФО и исключить завоз его из-за границы и заводов средней полосы России", - сказал Попов.

Потребителями высококачественного шрота из бобов сои, произведенного предприятием, станут животноводческие и птицеводческие предприятия Юга России. Зерно сои и продукты его переработки являются ценным сырьем для кормов. По данным экспертов, добавление к комбикормам всего 10 процентов соевого шрота значительно повышает продуктивность животных и снижает расход кормов, добавил собеседник агентства.

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