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Строительство молочной фермы в Воронежской области завершится в 2018 году

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:49 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 15, сентября. /ТАСС

Строительство было приостановлено из-за задержек с рассмотрением заявок на субсидирование инвестиционных кредитов

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ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Крупнейший производитель молока в Черноземье компания "Молвест" планирует завершить в селе Мамонтовка Воронежской области строительство молочной фермы на 2,2 тыс. голов в мае 2018 года. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Молвеста".

"Молвест" продолжит строительство комплекса на 2,2 тыс. голов дойного стада в селе Мамоновка Верхнемамонского района, ранее реализация проекта стоимостью 1,4 млрд рублей была приостановлена из-за задержек с рассмотрением заявок на субсидирование инвестиционных кредитов. Планируется, что комплекс будет запущен в мае 2018 года", - сообщили в компании.

По данным компании, мощность новой фермы составит более 14 тыс. тонн молока в год. Комплекс отличается планировкой: коров породы джерси будут содержать под одной крышей в корпусе площадью 200 на 136 метров. Помимо основного корпуса, планируется строительство санпропускника, доильного зала на 60 мест - "карусель", силосных и сенажных траншей, складов, сенохранилищ.

"Молвест" приступил к строительству фермы в конце мая 2016 года, сдача комплекса планировалась на лето 2017 года.

"Сейчас закончен нулевой цикл - завершена вертикальная планировка, бетонные работы выполнены на 80%", - добавили в компании, уточнив, что будет создано 60 рабочих мест.

Компания "Молвест" занимает третье место в России по объему переработки молока, перерабатывает более 1,2 тыс. тонн молока в год, выпускает 250 наименований молочной продукции, поставляемой в 30 регионов страны. Объединяет 10 ферм, восемь перерабатывающих заводов, два комбикормовых завода.

Одна из ее ферм в Аннинском районе Воронежской области на 5,5 тыс. коров пород джерси и монбельярд считается крупнейшей в Европе.

По валовым объемам производства молока Воронежская область занимает пятое место в РФ и первое - в ЦФО, в регионе с 2009 по 2017 год построено 17 молочных комплексов, в которые инвестировано более 19 млрд рублей.

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