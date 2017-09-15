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Эксперт: осетровые могут стать российским рыбным брендом

Экономика и бизнес
15 сентября, 18:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Вопрос национального рыбного бренда подняла директор по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра Вера Подгузова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Осетровые породы могут стать рыбным брендом России. Таким мнением с ТАСС поделился президент Союза аквакультуры Юрий Киташин в кулуарах Международного рыбопромышленного форума, который проходит с 14 по 15 сентября в Петербурге.

"Скорее всего, национальным [брендом] можно по достоинству считать осетровый вид рыбы. Традиционной средой обитания осетра было Каспийское море, производство осетра и его вылов по большей части осуществлялся в Советском Союзе, а далее в России, ценился он больше всего. За рубежом эта рыба не так распространена, там больше известен бренд российской икры", - сказал Киташин, добавив, что в последнее время популяция осетра значительно сократилась, виной тому, в частности, браконьеры.

Кроме того, большой поток осетра по более низкой цене идет из Китая, с чем российским производителям трудно конкурировать, отметил он.

Вопрос национального рыбного бренда в ходе конференции подняла директор по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра Вера Подгузова. По ее словам, рыбный бренд может способствовать повышению экспортного потенциала продукции.

"Рыбная продукция может стать одним из элементов брендинга территории, например, в Норвегии им стал норвежский лосось. У нас в стране практически все слышали про камчатского краба, о приморской креветке, но на данный момент бренда рыбной кухни в России нет, хотя во многих странах это есть", - сказала она.

По мнению Киташина, российская аквакультура имеет потенциал для разведения новых видов рыб, например, тилапии, которая популярна в Египте. "Ее легко выращивать, она не прихотлива, переносит высокие загрязнения, хорошо растет, быстро достигает полового созревания. Малое количество костей, прекрасное филе и вкусовые характеристики. Но у нас в стране ее пока не очень хорошо знают", - добавил он и отметил, что также успех могут иметь беспозвоночные, креветки, раки.

Эксперт также отметил, что для успеха разведения новых видов рыб нужно учитывать их требования к среде обитания и при этом стараться снизить зависимость от искусственного создания инфраструктуры.

"Аквакультурное предприятие нужно располагать там, где оно встретит меньше рисков, где будет обеспечена наиболее природная среда для обитания. Для лососевых - это северные регионы, потому что рыба не любит теплую виду. Если говорить про карпа, то там обратная история - рыба тепловодная", - сказал он.

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