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Новая ростовская авиакомпания планирует перевезти до 900 тыс. пассажиров в 2017-2018 годах

Экономика и бизнес
15 сентября, 18:54 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, сентября. /ТАСС

Сейчас компания "Азимут" ведет продажу билетов на рейсы по девяти направлениям

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Ростовская авиакомпания "Азимут", которая 21 сентября начнет полетную программу, планирует перевезти в 2017 году до 100 тыс. пассажиров, в 2018 году - до 800 тыс., сообщил в пятницу журналистам председатель совета директоров компании Павел Удод.

"В этом году мы планируем перевести до 70-80-100 тыс. пассажиров. В следующем году пассажиропоток увеличится - от 500 до 800 тыс. пассажиров. Будем делать точные прогнозы, когда будут заявлены самолеты на весь год, точные маршруты, точное расписание", - сказал Удод.

Он уточнил, что в настоящее время компания ведет продажу на рейсы по девяти направлениям.

"Компания не позиционирует себя как лоукостер, мы позиционируем себя как обычная компания. Но программа господдержки позволяет делать перевозки бюджетными с самым широким спектром цен: от самых низких цен, до самых высоких", - добавил Удод.

В настоящее время в компании работают семь экипажей, к 2018 году их будет уже 14. Кроме того, к 2018 году у нее появится команда собственных техников, которые смогут обслуживать самолеты. В декабре "Азимут", как и планировалось, перебазируется в строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года аэропорт "Платов", где, по словам председателя совета директоров, в течение двух-трех лет планирует расширить авиационно-техническую базу.

Авиакомпания "Азимут" - базовый авиаперевозчик аэропорта Ростова-на-Дону. В августе авиакомпания получила сертификат эксплуатанта. Самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более 10 воздушных судов.

Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные.

Пока перевозчик будет осуществлять полеты по двум направлениям: Москва - Ростов-на-Дону и Москва - Омск. Полеты по этим направлениям начнутся 21 сентября и будут выполняться раз в сутки.

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