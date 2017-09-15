Первое в РФ производство котонизированного льна запустят в Ивановской области

ПЛЕС, 15 сентября. /ТАСС/. Первое в России производство котонизированного льна запустят на базе мануфактуры "Балина" в Южском районе Ивановской области до конца текущего года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

Котонизация льна - процесс обработки льняного волокна, в результате которого оно приобретает фактуру и качества, свойственные натуральному хлопку. Благодаря этому, более дешевое льняное волокно можно использовать как альтернативу хлопку для пошива одежды и изготовления другой продукции.

"Оборудование на предприятии для котонизации льна уже устанавливается сейчас, а в декабре этого года оно планирует выйти на производственную мощность", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что технология, которая будет применяться на предприятии для котонизации льна разработана российскими специалистами.

"Испытания уже проводились и превысили все ожидания - очень качественный продукт получается и по себестоимости близкий к хлопку", - отметил Лодышкин.

По его словам, на организацию производства и закупку оборудования предприятие получило кредит из Фонда развития промышленности РФ на сумму порядка 200 млн рублей. Котонизированный лен будет частично перерабатываться в ткани и готовую одежду на мануфактуре, а также поставляться на текстильные предприятия Ивановской области и в другие регионы.

"Сейчас прорабатывается вопрос с иностранными компаниями по использованию котонизированного льна для производства детской одежды", - отметил глава департамента.

Кроме того, по словам Лодышкина, такой лен может использоваться не только для пошива одежды, но и на других производствах, например, в химической промышленности и строительной отрасли.