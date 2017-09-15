В Нижегородской области планируется увеличить площадь ягодного сада в шесть раз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области и компания ООО "Рассвет" подписали в пятницу соглашение об увеличении ягодного сада в городе Сергаче в шесть раз - с 50 до 300 га. Планируемые инвестиции в проект составляют 500 млн рублей.

"Мы подписали соглашение о расширении этого проекта, потому что сад такой уже имеется, он заложен на 50 га в Сергачском районе, и в наших торговых сетях продается сергачская ягода - и земляника, и голубика, а предполагается еще малина, ежевика. Сейчас, по сути, идет расширение до 300 га с 50-и. Соответственно, с 15 тонн будет кратно увеличиваться объем этой важной и очень нужной продукции. <...> Это будет самый уникальный сад не только в Нижегородской области, но и во всей России", - сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на шестом международном бизнес-саммите, который проходит в Нижнем Новгороде.

По словам директора компании "Рассвет" Владимира Федотова, в России на данный момент отсутствуют ягодные сады таких же объемов, как в Нижегородской области. Например, это первый сад в России с площадью голубики в 15 га. На предприятии создадут 300 новых рабочих мест, в него уже вложено 300 млн рублей, в расширение планируется вложить еще 200 млн рублей.

Федотов добавил, что в Нижегородской области планируется выращивать и жимолость.

"Буквально недавно я вернулся из Томской области, там есть питомник Бакчарский опорный пункт, который занимается жимолостью. Это лучшие профессионалы в стране, мы договорились, предварительно, о поставках саженцев, и когда бизнес-план будет согласован, мы уже этой осенью можем заложить 5 га жимолости", - добавил Федотов.

VI Международный бизнес-саммит проходит на площадках Нижегородской ярмарки. Он включает более 70 конгрессных мероприятий, в нем принимают участие 12 тыс. человек из 37 субъектов РФ и 28 стран. Основная идея саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 млрд рублей.