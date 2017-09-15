"Швабе" в 2018 году начнет производить импульсные лазеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе", входящий в госкорпорацию "Ростех", в 2018 году планирует начать серийное производство импульсных лазеров, энергетический выход которого мощнее российских и зарубежных аналогов на 10%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании.

"Холдинг "Швабе" разработал и запатентовал новый импульсный твердотельный лазер с диодной накачкой. Благодаря оригинальной конструкции в устройстве была на 10% повышена энергия выходного излучения лазерных одиночных импульсов по сравнению с существующими российскими и зарубежными аналогами. В серийное производство новинка будет запущена на предприятии Холдинга "Швабе" в 2018 году",- сказано в сообщении.

Структура устройства позволяет в прежних габаритах существенно увеличить энергетический выход лазера. В данной конструкции энергия выходного излучения практически удваивается при сохранении габаритов и массы исходного прибора. Прибор разработан специалистами "Швабе" совместно с Научно-исследовательским институтом "Полюс" (НИИ "Полюс", входит в холдинг "Швабе").

В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что пока объемы производства не определены.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, лазер способен создавать компактные приборы с повышенной дальностью действия, например, системы лазерной локации, дальнометрии и целеуказания, которые применяются как в носимых приборах (например, геодезическая техника), так и в бортовой аппаратуре беспилотного летательного аппарата. Помимо этого новый лазер может использоваться при сверлении, сварке и нанесении гравировки.

"В новом устройстве у лазерных стержней скошены торцы. Через них излучение из источников накачки беспрепятственно проникает в активные элементы. Это позволило нам на 10% повысить энергию выходного излучения лазерных одиночных импульсов по сравнению с существующими российскими и зарубежными аналогами", - цитирует пресс-служба генерального директора НИИ "Полюс" Евгения Кузнецова.