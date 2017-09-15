Минстрой: новый сейсмостандарт поможет точнее оценить риски при проектировании зданий

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ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Новый национальный стандарт "Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности", утвержден в России, он поможет повысить точность оценок сейсмической опасности при проектировании зданий, сообщил замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров в пятницу на расширенном совещании в Грозном по вопросам сейсмостойкого строительства в СКФО.
"В документации оценивается влияние различных параметров сейсмического движения грунта, не учитываемых в строительных нормах. Эти данные позволят инженерам разрабатывать более совершенные модели поведения зданий и сооружений при землетрясениях", - отметил замминистра.
Новый стандарт разработан в связи с закрытием балльной шкалы и с появлением новых стройматериалов, конструкций, технологий. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, от организации работы по строительству в районах с повышенной сейсмической и опасностью и опасностью цунами зависит безопасность свыше 14 млн человек.
"Сегодня нам необходимо переформатировать ситуацию с техническим нормированием в области сейсмостойкого строительства. Мы все понимаем важность работы в этом направлении, от наших совместных усилий зависит создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень безопасности при строительстве на сейсмоопасных территориях, в том числе на территории СКФО", - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, под председательством которого проходило совещание в Грозном.