ФАС 2 октября обсудит введение НДС для иностранных онлайн-магазинов

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 2 октября проведет заседание, на котором, как ожидается, будет выработана позиция относительно введения налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки, совершаемые россиянами в зарубежных интернет-магазинах, сообщили ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства.
"2 октября в 15:00 будет заседание рабочей группы, по итогам которой будет выработана позиция по этому вопросу", - прокомментировали в ФАС.
Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин получил правительству рассмотреть вопрос о введении НДС и таможенных пошлин для поставок в Россию товаров через зарубежные интернет-магазины.
С инициативой введения НДС для иностранных интернет-продавцов ранее выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По мнению организации, государство уже упустило порядка 300 млрд рублей. Как следует из аналитической записки АКИТ о международном опыте регулирования трансграничной интернет-торговли, в случае введения регулирования бюджет РФ потенциально может получить дополнительно 74 млрд рублей в 2017 году.