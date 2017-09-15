ЦБ снизил ключевую ставку, но население в низкую инфляцию пока не верит

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку уже в четвертый раз за год - с 9% до 8,5% годовых, что стало возможным благодаря рекордно низкому уровню инфляции. Однако регулятор предупредил, что инфляционные ожидания среди населения и предприятий остаются очень высокими.

Принимая решение о снижении ключевой ставки, ЦБ учел замедление инфляции в августе до 3,3% с 3,9% в июле при целевом ориентире в 4% по итогам года. При этом в начале сентября инфляция замедлилась еще сильнее - в годовом выражении на 11 сентября она составила около 3,2%. При такой инфляции снижения ставки ожидали практически все эксперты, опрошенные ТАСС. ЦБ же подчеркнул, что готов снижать ставку и в дальнейшем.

"На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, регулятор будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза", - говорится в заявлении ЦБ. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 27 октября.

Однако несмотря на последовательное замедление инфляции, инфляционные ожидания населения по-прежнему остаются высокими, хотя и достигли исторического минимума в 9,5%, отмечают в ЦБ. При этом инфляционные ожидания "не заякорены", то есть остаются очень чувствительными к любым внешним факторам. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, высокие инфляционные ожидания характерны и для бизнеса.

"Вряд ли инфляционные ожидания в ближайшее время будут на уровне 4%. Во многих странах, которые успешно таргетируют инфляцию, инфляционные ожидания чаще бывают выше, потому что люди воспринимают инфляцию в силу ряда причин выше, чем измеряют индикаторы, которые обычно используются. Сейчас они слишком высоки - 9,5%, это высокие инфляционные ожидания, слишком большой разрыв с целью. И самое важное - когда инфляционные ожидания высокие, они очень чувствительны", - заявила Набиуллина.

Хороший и здоровый рост

По мнению ЦБ, для сохранения инфляции вблизи 4% необходимо, чтобы инфляционные ожидания не реагировали на резкие, но временные изменения цен на наиболее востребованные населением товары и услуги. ЦБ ожидает, что в ближайшие полгода колебания цен на продовольственные товары - самого волатильного элемента инфляционной корзины - будут оставаться источником волатильности инфляции. Динамика продовольственных цен в свою очередь будет зависеть от качества и сохранности урожая.

Банк России также объявил, что цель по инфляции вблизи или около 4% становится постоянной, то есть регулятор не будет больше определять горизонт достижения этой цели или устанавливать конкретный период. Набиуллина подчеркнула, что любое отклонение от целевого уровня из-за роста или падения цен на продовольствие устойчивым не будет и существенно на общий уровень инфляции не повлияет. Существенным же фактором для инфляции является рост цен на нефть.

"Краткосрочные факторы, связанные с продовольственным рынком, могут привести к временному отклонению инфляции как вверх, так и вниз от 4%, но оно не будет иметь устойчивый характер", - говорится в заявлении ЦБ.

Для поддержания инфляции вблизи 4% регулятор пообещал продолжить проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, а также допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов.

Основные источники среднесрочных инфляционных рисков, по мнению Банка России, не изменились. Они связаны с возможными колебаниями цен на мировых сырьевых и товарных рынках, отставанием темпов роста производительности труда от роста заработной платы из-за структурного дефицита трудовых ресурсов и возможным снижением склонности населения к сбережению.

Глава ЦБ также предсказала дальнейшее падение ставок по ипотеке в результате принятого решения по ключевой ставке, и подчеркнула, что качество портфелей ипотечных кредитов в банках пока не вызывает у ЦБ никаких опасений.

"Мы видим, что ставки (по ипотеке) снижаются, и мы ожидаем, что они продолжат снижаться, в том числе и с учетом принятого сегодня решения (о снижении ключевой ставки до 8,5% - прим. ред.). Конечно, это будет поддерживать высокий спрос на ипотеку, и здесь, скорее, наши оценки развития рынка ипотеки оптимистичные. Мы считаем, будет хороший, здоровый рост", - сказала Набиуллина .

Хорошо, что понизили

Представители министерств и бизнеса приветствовали решение Банка России снизить ключевую ставку, хотя были и те, кто традиционно отметил, что регулятор мог бы ускорить темпы снижения ставки, чтобы привести уровень ставок в экономике в соответствие с низким уровнем инфляции. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, "очень хорошо, что понизили", а министр финансов Антон Силуанов высказал мнение, что инфляционные ожидания все-таки снижаются.

"Решение совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов отражает уверенное снижение инфляционных ожиданий и их постепенное закрепление на устойчиво низком уровне", - сказал министр.

Он также отметил, что уже сегодня годовая инфляция замедлилась до 3,2%, "где вероятно и останется до конца года". По мнению Силуанова, это расширяет пространство для дальнейшего снижения стоимости долгосрочных инвестиционных ресурсов.

Снижению инфляционных ожиданий и инфляционных рисков поспособствовала в том числе и взвешенная бюджетная политика - законодательное закрепление бюджетных правил и формирование в соответствии с ними параметров бюджета на 2018-2020 годы, который будет внесен в Государственную Думу в ближайшие недели, добавил глава Минфина.

Движение правильное, но медленное

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, снижение ключевой ставки связано прежде всего с замедлением инфляции ниже прогноза.

"Те решения, которые сейчас принимает ЦБ по снижению ставки, это как раз реакция на то, что инфляция опустилась ниже уровня прогноза. Насколько я знаю, ЦБ дал прогноз в районе 3,7% по инфляции на конец года. Мы ожидаем 3,2%. Если мы увидим, что инфляция идет ниже ожиданий ЦБ, то понятно, что ЦБ на это будет реагировать", - сказал министр ТАСС. Он добавил, что Минэкономразвития сохраняет прогноз по выходу на инфляцию в 4% в 2018 году, однако траектория инфляции в ближайшие месяцы будет ниже.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал снижение ставки до 8,5% существенным, предсказав положительный эффект для отечественных предприятий.

"Чем ниже ставка, тем быстрее, динамичнее мы можем инвестировать в предприятия, в модернизацию, в создание новых проектов. Поэтому такое решение (снижение) на полпроцента - это уже существенное снижение. Мы ожидаем положительной реакции наших предприятий. Конечно, это немножко инерционный период, пока банки будут снижать свои ставки по кредитам, но тенденция очень положительная", - сказал Мантуров.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков выразил уверенность, что решение совета директоров ЦБ поддержит экономический рост, тем не менее представители бизнеса назвали снижение ставки недостаточным. В частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что снижение ключевой ставки отстает от макроэкономических условий, хотя тенденция положительная.

"Конечно же, снижение процентной ставки сильно отстает от макроэкономических условий для этого. Нам всегда заявляли, что ставка должна следовать за инфляцией, сегодня инфляция уже меньше 4%. Тем не менее ставка всего лишь на полпроцента понижена", - сказал Титов.

"Это, конечно, движение в правильную сторону, но слишком медленное", - подчеркнул он.