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ЦБ утвердил план участия в реализации мер по предупреждению банкротства банка "Открытие"

Экономика и бизнес
15 сентября, 20:30 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В частности, в документе говорится о докапитализации банка и о выдаче ему средств на поддержание ликвидности

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© Стоян Васев/ТАСС

/МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора.

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Планом, в частности, предусмотрены "докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации", отмечает ЦБ.

Банк России 29 августа принял решение реализовать меры для повышения финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 года Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор уже оценил потребность в докапитализации группы "Открытие" в 250-400 млрд рублей.

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