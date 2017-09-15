ЦБ утвердил план участия в реализации мер по предупреждению банкротства банка "Открытие"

/МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора.

Планом, в частности, предусмотрены "докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации", отмечает ЦБ.

Банк России 29 августа принял решение реализовать меры для повышения финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 года Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор уже оценил потребность в докапитализации группы "Открытие" в 250-400 млрд рублей.